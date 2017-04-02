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    Катя Осадчая рассказала, кем видит сына в будущем

    • Сьогодні, 12:38
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    Ведущая рассказала, чем будет заниматься ее младший сын, когда подрастет

    Неизменная ведущая шоу «Голоскраїни 7» и «Светская жизнь» Катя Осадчая поделилась с поклонниками эксклюзивным фото и рассказала, кем видит своего сына в будущем.

    Ведущая опубликовала в своем Instagram фото, на котором она еще беременна, позирует в темно-синем платье и нежно обнимает свой животик.

    Нокауты мы снимали за две недели до рождения сына. Не удивлюсь, если подрастет и захочет петь, - говорит Катя Осадчая.

    Сторонники активно пишут комплименты популярной ведущей и отмечают, что Катя Осадчая - красивая и счастливая мама двух сыновей.

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