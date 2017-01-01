Катя Осадчая: Я не могла представить, что моим мужем будет Юрий Горбунов

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В интервью Осадчая призналась, что никогда не думала, что станет женой своего коллеги

На днях состоялись съемки спецвыпуска программы Світське життя (1+1).

В видео с записи передачи «Світське життя. Рік Голосу» можно увидеть откровения ведущей Кати Осадчей. В интервью одному из своих соведущих Осадчая призналась, что никогда не думала, что станет женой своего коллеги Юрия Горбунова.

«Не могла представить, что моим мужем будет Юрий Горбунов», – поделилась Осадчая.

Отметим, что подробности откровений Кати Осадчей и других звезд можно будет увидеть в спецвыпуске программы «Світське життя», который выйдет 30 апреля на 1+1.

В программе будет рассказано о «служебном романе» ведущей и Юрия Горбунова за кулисами «Голосу країни» и о том, как зарождалась их семья. Горбунов признается, к каким ухищрениям прибегал, чтобы покорить сердце Осадчей, а телеведущая поделится секретами, как без отрыва от производственного процесса до девятого месяца проходила ее беременность.

Тренеры и участники также вспомнят свои эмоции и впечатления, когда узнали о служебном романе Екатерины и Юрия. Потап объяснит, почему не верил в него до последнего, а Тина Кароль расскажет, почему известие о рождении сына пары в новой семье может начать настоящий бэби-бум на проекте.

Наталья Могилевская признается, зачем ей – народной артистке Украины – требовались «слепые прослушивания». А другая народная артистка Алла Кудлай расскажет, как складывались у нее отношения с тренером Джамалой и каким образом участие в шоу повлияло на ее популярность.

Поклонники «Голосу» узнают, как звездные тренеры-новички Сергей Бабкин и Джамала вживались в новую для себя роль, почему участие в проекте стало сложным испытанием для победительницы Евровидения 2017 и через какие поступки на проекте на нее обиделся даже ее возлюбленный.