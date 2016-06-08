Кайли Миноуг решила отказаться от своей фамилии

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48 –летняя австралийская певица Кайли Миноуг в недавнем интервью сообщила поклонникам, что после замужества она сменит фамилию.

Мисс Миноуг уйдет в прошлое, а на смену придет миссис Сасс.

«Сасс — отличная фамилия. И она будет для меня первоклассным сценическим именем. Ведь как я и раньше считала, «Кайли Миноуг» звучит не слишком благозвучно, да и выговорить это непросто. А «Кайли Сасс» — как будто само слетает с языка!» — заявила певица.

Поклонники певицы, впрочем, заподозрили Кайли в определенном лукавстве: дело в том, что прадед ее жениха, 29-летнего актера Джошуа Сасса, был виконтом, а дед — бароном, и Миноуг, поменяв фамилию, породнится с аристократическим кланом, что, безусловно, льстит ее самолюбию.

О дате свадьбы певица не сообщила. Единственное, что известно о грядущем торжестве - это будет очень тихая и скромная церемония без огромного количества приглашенных. Кстати, для Миноуг свадьба будет первой: 48-летняя певица ни разу не была замужем. А что касается Джошуа Сасса - у него уже есть ребенок от экс-возлюбленной Франчески Чини.

Джерело: popcornnews