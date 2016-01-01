Кайли Миноуг: У меня не будет родного ребенка, и это печально
- Вчора, 10:44
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48-летняя австралийская певица Кайли Миноуг дала интервью британскому изданию Sunday Times Magazine, в котором откровенно поговорила о своей борьбе с раком и о том, как болезнь повлияла на ее мечты стать матерью.
Кайли, которая в данный момент помолвлена с 29-летним британским актером Джошуа Сассом, призналась, что ее отношение к материнству изменилось, и что она и ее избранник вряд ли когда-нибудь станут родителями.
«Думаю, у каждой женщины есть образ ее будущего ребенка, каждая думает: "Интересно, как он будет выглядеть? Это будет мальчик или девочка? Чем он будет похож на меня?", - продолжила Кайли, у которой есть трое племянников, в которых она, по ее собственным словам, души не чает. - Но у меня не будет родного ребенка, и это печально. Я долгое время смотрела этому факту в лицо, чтобы наконец принять его»,- рассказала Кайли.
Певица и ее избранник Джошуа Сасс познакомились на съемках сериала «Галавант» летом 2015 года, а в феврале этого года стало известно об их помолке. Позже, однако, они заявили, что их свадьба не состоится, пока в Австралии не легализуют однополые браки. Этот брак для обоих возлюбленных станет первым.
Джерело: Hello!