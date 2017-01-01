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    Шоу-біз

    Кем оказалась певица, которая скрывала лицо под вуалью на «Голосі країни – 7»

    • Сьогодні, 16:25
    • Розсилка
    Певица&nbsp;&nbsp;daKooka
    Певица  daKooka

    На решающих нокаутах девушка выступила с хитом 7 Seconds Йуссу Н’Дур и Нене Черри

    Несмотря на сильные переживания, во время выступления Екатерина таки сняла свою вуаль, показав публике лицо.

    Как оказалось, под черной тканью скрывалась известная инди-певица daKooka, которая уже давно выступает на украинской сцене.

    Не так давно daKooka представила новый клип, который снят на песню Joseph Brodsky.

    Песня войдет в альбом «200 грамм Куки», релиз которого запланирован на сентябрь 2017 года.

    Свою популярность певица получила благодаря нескольким хитам, разорвавшим сеть: «Умри, если меня не любишь», Znala и «Выходи из воды сухим».

    В шоу «Голос країни – 7» Екатерина Еременко не прошла в прямые эфиры. Потап, увидев, как Катя переживает на этих боях, решил «освободить» ее от участия к проекте.

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