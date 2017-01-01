Кем оказалась певица, которая скрывала лицо под вуалью на «Голосі країни – 7»

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Певица daKooka

На решающих нокаутах девушка выступила с хитом 7 Seconds Йуссу Н’Дур и Нене Черри

Несмотря на сильные переживания, во время выступления Екатерина таки сняла свою вуаль, показав публике лицо.

Как оказалось, под черной тканью скрывалась известная инди-певица daKooka, которая уже давно выступает на украинской сцене.

Не так давно daKooka представила новый клип, который снят на песню Joseph Brodsky.

Песня войдет в альбом «200 грамм Куки», релиз которого запланирован на сентябрь 2017 года.

Свою популярность певица получила благодаря нескольким хитам, разорвавшим сеть: «Умри, если меня не любишь», Znala и «Выходи из воды сухим».

В шоу «Голос країни – 7» Екатерина Еременко не прошла в прямые эфиры. Потап, увидев, как Катя переживает на этих боях, решил «освободить» ее от участия к проекте.