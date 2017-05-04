Кендалл Дженнер втянута в третий за этот месяц скандал из-за обложки индийского Vogue

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Кендалл Дженнер на обложке индийского Vogue







Скандал разгорелся из-за очередной фотосессии Дженнер

Этот месяц стал тяжелым для Кендалл Дженнер: в начале апреля звезду раскритиковали за участие в новой рекламе Pepsi, затем она была втянута в скандал с Fyre Festival, а теперь модель подверглась критике из-за обложки индийского Vogue.

На снимке в честь десятого юбилея журнала, автором которого стал Марио Тестино, модель предстала в прочем как всегда полуобнаженная. Съемки же проходили в Джайпуре.

Многие пользователи соцсетей в Индии возмутились, что на обложке не индийская знаменитость или модель.

«Почему не выбрали индийскую модель их же так много? Из-за этого создается ощущение, что у Индии нет своей красоты и характера», — пишет один из пользователей.

«Она красивая, но я уверена, что в стране, где более миллиарда людей, можно найти индийскую модель! А если журналу нужна была международная звезда, то есть актрисы Приянка Чопра и Дипика Падуконе», - отозвался один из подписчиков.



Джерело: Spletnik