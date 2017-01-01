Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини

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Певица в бикини загорала и нежилась в океане

Певица Кэти Перри отправилась на отдых в Мексику.

Певица в бикини загорала и нежилась в океане. Звезда продемонстрировала аппетитную фигуру на пляже.

Ранее певица и актер Орландо Блум разбежались после 10 месяцев яркого романа.

Представитель певицы сделал официальное заявление.

32-летняя певица и 40-летний актер познакомились на вечеринке после «Золотого Глобуса» в январе 2016 года. В сентябре Перри даже решилась переехать к своему новому бойфренду.

Джерело: Gazeta.ua