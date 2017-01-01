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    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини

    • Сьогодні, 16:19
    • Розсилка

    Певица в бикини загорала и нежилась в океане

    Певица Кэти Перри отправилась на отдых в Мексику.

    Певица в бикини загорала и нежилась в океане. Звезда продемонстрировала аппетитную фигуру на пляже.

    Ранее певица и актер Орландо Блум разбежались после 10 месяцев яркого романа.

    Представитель певицы сделал официальное заявление.

    32-летняя певица и 40-летний актер познакомились на вечеринке после «Золотого Глобуса» в январе 2016 года. В сентябре Перри даже решилась переехать к своему новому бойфренду.

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    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини
    Кэти Перри на отдыхе в Мексике засветила аппетитную фигуру в бикини

    Джерело: Gazeta.ua

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