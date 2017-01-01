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    Шоу-біз

    Кэти Перри приобрела роскошный особняк за $19 миллионов

    • Сьогодні, 13:07
    • Розсилка

    После разрыва с Орландо Блумом Кэти Перри, похоже, пустилась во все тяжкие – не проходит буквально ни дня, чтобы о певице не заговорили по какому-нибудь новому поводу.

    На этот раз повод оказался весьма солидным: Кэти обзавелась новым роскошным особняком в Беверли-Хиллз, выложив за недвижимость, как сообщает TMZ, почти 19 миллионов долларов.

    В открытой продаже особняк не появлялся – Кэти и владельцу дома удалось договориться не публично. В новом доме Перри предусмотрено 5 спален, 5 ванных комнат, бассейн, террасы с живописным видом, вокруг особняка – эвкалиптовая роща. В соседях у Кэти Перри теперь будет множество звезд – неподалеку расположены особняки Адель, Николь Кидман, Эштона Кутчера и Милы Кунис, Камерон Диаз, Николь Ричи, Зои Салдана.

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    Кэти Перри приобрела роскошный особняк за $19 миллионов
    Кэти Перри приобрела роскошный особняк за $19 миллионов
    Кэти Перри приобрела роскошный особняк за $19 миллионов
    Кэти Перри приобрела роскошный особняк за $19 миллионов
    Кэти Перри приобрела роскошный особняк за $19 миллионов
    Кэти Перри приобрела роскошный особняк за $19 миллионов
    Кэти Перри приобрела роскошный особняк за $19 миллионов

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