Кэти Перри приобрела роскошный особняк за $19 миллионов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После разрыва с Орландо Блумом Кэти Перри, похоже, пустилась во все тяжкие – не проходит буквально ни дня, чтобы о певице не заговорили по какому-нибудь новому поводу.

На этот раз повод оказался весьма солидным: Кэти обзавелась новым роскошным особняком в Беверли-Хиллз, выложив за недвижимость, как сообщает TMZ, почти 19 миллионов долларов.

В открытой продаже особняк не появлялся – Кэти и владельцу дома удалось договориться не публично. В новом доме Перри предусмотрено 5 спален, 5 ванных комнат, бассейн, террасы с живописным видом, вокруг особняка – эвкалиптовая роща. В соседях у Кэти Перри теперь будет множество звезд – неподалеку расположены особняки Адель, Николь Кидман, Эштона Кутчера и Милы Кунис, Камерон Диаз, Николь Ричи, Зои Салдана.