Кэти Перри рассказала о сексуальных экспериментах с девушками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кэти Перри, которая когда-то ворвалась в мир шоу-бизнеса с песней «I Kissed a Girl», призналась, что на самом деле экспериментировала с девушками. Во время своей речи на мероприятии по правам человека певица раскрыла несколько интимных секретов.

«На самом деле, я делала больше, чем это, - говорит Кэти, ссылаясь на свой хит. – То, что мы делали с моей подружкой, было простым любопытством.

Но даже в то время я понимала, что сексуальность нельзя разделить на черное и белое, в отличие от моего платья». Перри призналась, что сама не понимает, как юная девушка, воспитанная в глубоко религиозной семье, могла решиться на такие эксперименты в летнем лагере. «Когда в 2008 вышла песня «I Kissed a Girl», я поняла, что в мире много таких любопытных, готовых подпевать мне», - добавила Кэти.





Джерело: popcornnews