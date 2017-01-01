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    Кэтрин Зета-Джонс выступила на юбилее Джимми Уэбба

    • Сьогодні, 18:21
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    Кэтрин Зета-Джонс
    elle.ua
    Кэтрин Зета-Джонс

    Актриса вспомнила музкальное прошлое

    Кто хорошо ознакомлен с биографией актрисы знает, что вокальные данные сыграли важную роль в её карьере, поскольку начинала она свой творческий путь с выступлений в театральных музыкальных постановках.

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    И вот спустя время у Кэтрин появился повод вновь продемонстрировать свой талант, пишет журнал Elle.

    Актриса выступила на концерте в честь юбилея американского композитора, обладателя Grammy Джимми Уэбба. Кэтрин исполнила песню Didn't We, которую автор написал для Ричарда Харриса в 60-х.

    Напомним, что Кэтрин использовала свои голосовые данные и для продвижения актерской карьеры. Роль в мюзикле «Чикаго», где она сыграла Вэлму Келли и исполнила главную музыкальную партию - All that jazz, принесла ей невероятный успех и еще большую популярность.

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