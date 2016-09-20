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    Кейт Бекинсэйл поразила точеной фигурой в бикини в свои 43

    • Сьогодні, 10:53
    • Розсилка
    Фото: Ecquire
    Фото: Ecquire

    Актриса даст фору многим молодым красоткам из Голливуда: в свои годы актриса выглядит на все 30

    Знаменитость не стесняется и часто публикует пикантные снимки на личных страницах в соцсетях.

    Так Кейт обнародовала очередную фотографию в Instagram. Звезда запечатлена в то время, как расслабляется на гамаке в красно-белом бикини.

    «Парю над водой, а потом, когда встаешь, на пятой точке появляются забавные следы», – прокомментировала фото Кейт Бекинсэйл.

    Оказывается, главный секрет красоты Кейт – это здоровый образ жизни: полный отказ от алкоголя, обязательные завтраки и ежедневная утренняя зарядка. 

    Отметим, что у актрисы есть 17-летняя дочь Лили Мо от британского актера Майкла Шина.

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