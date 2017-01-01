Кейт Миддлтон откровенно рассказала о своих психологических проблемах

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Герцогиня Кембриджская начала испытывать трудности, когда родились ее дети

20 апреля Кейт Миддлтон вместе с британскими принцами Уильямом и Гарри посетила открытие новой государственной школы The Global Academy в Хиллингдоне.

Как пишет usmagazine.com, на мероприятии мама двоих детей – трехлетнего принца Джорджа и годовалой принцессы Шарлотты – Кейт рассказала о своем материнском опыте.

Миддлтон призналась всем присутствующим в том, что испытывала психологические трудности, когда родились ее дети.

«Иногда бывает одиноко, чувствуешь себя в изоляции, но на самом деле многие другие мамы испытывают такие же чувства», – сказала Кейт.

Также на встрече со студентами герцогиня поддержала 16-летнего парня по имени Оливер, который не смог справиться с волнением и признался ей, что не знает, как нужно общаться с представителями монаршей семьи.

«Я тоже стесняюсь, так что не волнуйся»,– ответила Кейт Миддлтон.