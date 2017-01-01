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    Кейт Миддлтон откровенно рассказала о своих психологических проблемах

    • Сьогодні, 13:19
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    Герцогиня Кембриджская начала испытывать трудности, когда родились ее дети

    20 апреля Кейт Миддлтон вместе с британскими принцами Уильямом и Гарри посетила открытие новой государственной школы The Global Academy в Хиллингдоне.

    Как пишет usmagazine.com,  на мероприятии мама двоих детей – трехлетнего принца Джорджа и годовалой принцессы Шарлотты – Кейт рассказала о своем материнском опыте.

    Миддлтон призналась всем присутствующим в том, что испытывала психологические трудности, когда родились ее дети.

    «Иногда бывает одиноко, чувствуешь себя в изоляции, но на самом деле многие другие мамы испытывают такие же чувства», – сказала Кейт.

    Также на встрече со студентами герцогиня поддержала 16-летнего парня по имени Оливер, который не смог справиться с волнением и признался ей, что не знает, как нужно общаться с представителями монаршей семьи.

    «Я тоже стесняюсь, так что не волнуйся»,– ответила Кейт Миддлтон.

     

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