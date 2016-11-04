Кейт Миддлтон получила признание за фотографии собственных детей

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Королевское общество фотографии выразило свое восхищение

По итогам 2016 года мировые СМИ окрестили герцога и герцогиню Кембриджских самыми «ленивыми» знаменитостями, подсчитав количество официальных мероприятий, которые посетила пара.

Но, очевидно, свободное время британская Принцесса даром не теряла. На днях Королевское общество фотографии наградило Кейт Миддлтон почетным пожизненным членством за ее «талант и энтузиазм». Хотя об увлечении Кейт фотографией известно уже давно, предметом особого восхищения стали серии портретов Принца Джорджа и Принцессы Шарлотты: эксперты отметили, что эти работы сделаны очень проникновенно и профессионально. Ради искусства герцогиня даже нарушила традицию не показывать ребенка в первые месяцы жизни, опубликовав снимки шестимесячной дочери в ноябре 2015 года.

Принцесса Шарлотта, ноябрь 2015

Джерело: graziamagazine.ru