Кейт Миддлтон попросили не приезжать на премию Bafta

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Соответственное письмо организаторы направили принцу Уильяму

Ровно через три недели в лондонском Королевском Альберт-холле состоится церемония вручения престижной премии Британской академии кино и телевизионных искусств Bafta.

Приглашения уже давно разосланы. В частности, одно получил и принц Уильям, с одним «но» ‒ не брать с собой на мероприятие супругу.

К таким мерам организаторы прибегли лишь из-за больших опасений, что герцогиня Кембриджская затмит своим появлением других знаменитостей:

«Да, принцу Уильяму отправили приглашение, но попросили прийти на премию в одиночку», — подтвердили инсайдеры.