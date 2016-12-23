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    Шоу-біз

    Кейт Миддлтон попросили не приезжать на премию Bafta

    • Вчора, 23:11
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    Соответственное письмо организаторы направили принцу Уильяму

    Ровно через три недели в лондонском Королевском Альберт-холле состоится церемония вручения престижной премии Британской академии кино и телевизионных искусств Bafta.

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    Приглашения уже давно разосланы. В частности, одно получил и принц Уильям, с одним «но» ‒ не брать с собой на мероприятие супругу.

    К таким мерам организаторы прибегли лишь из-за больших опасений, что герцогиня Кембриджская затмит своим появлением других знаменитостей: 

    «Да, принцу Уильяму отправили приглашение, но попросили прийти на премию в одиночку», — подтвердили инсайдеры.

    Продолжение читайте на сайте журнала Elle.
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