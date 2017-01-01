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    Кейт Миддлтон простила принцу Уильяму «веселые» каникулы

    • Сьогодні, 07:03
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    Кажется, Кейт Миддлтон собралась с силами и смогла простить своему супругу принцу Уильяму весьма веселые каникулы, хроника которых недавно облетела все мировые таблоиды.

    На днях пара посетила традиционный предсвадебный ужин в доме сестры Кейт Пиппы Миддлтон и ее жениха Джеймса Мэттьюса.

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    На вечере герцог и герцогиня Кембриджские смогли поближе познакомиться с семьей будущего родственника. Родители Кейт и Пиппы не присутствовали на мероприятии, но, как сообщает DailyMail, передали свои поздравления будущей семье, а также заметили, что полностью одобряют выбор дочери.

    Поклонники королевского семейства предположили, что чета Миддлтон не пришла на столь важное мероприятие своей дочери из-за того, что не горят желанием видеть супруга Кейт после его весьма расслабленного и беззаботного поведения.

    Джерело: graziamagazine.ru

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