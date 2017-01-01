Кейт Миддлтон провела День всех влюбленных без принца Уильяма

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Поклонники Кейт Миддлтон и принца Уильяма привыкли видеть их вместе, а потому, должно быть, удивятся, что такой романтичный праздник, как День Святого Валентина, они отмечают по отдельности. Однако тому есть объяснение.

Еще на прошлой неделе стало известно, что именно на 14 февраля у Кейт Миддлтон запланирован визит на базу Royal Air Force в Кембриджшире.

Уже около года герцогиня Кэтрин носит звание королевского патрона и почетного коменданта воздуха, которое перешло к ней от принца Филиппа. В программе дня помимо общения с кадетами у Кейт много активностей, в том числе полет на авиасимуляторе.

На днях стало известно, что в марте Кейт Миддлтон и принцу Уильяму предстоит совершить свое первое совместное путешествие в Париж. Пара проведет в столице Франции два дня - 17 и 18 марта. За это время супругам предстоит посетить 8 мероприятий, включая торжественный ужин и матч по регби между Уэльсом и Францией. Кейт и Уильям остановятся в изысканной резиденции Hotel de Charost, построенной в 1722-25 годах. В Париже принц Уильям не был уже 20 лет, с тех пор как в этом городе трагически погибла его мать принцесса Диана.