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    Шоу-біз

    Кейт Миддлтон в шоке от пьяных танцев принца Уильяма

    • Сьогодні, 17:31
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    Догадывался ли наследник британского престола, что в его отпуске за ним будут следить папарацци?

    Возможно. Но он точно не догадывался, что поездка на горнолыжный курорт обернется настоящим скандалом и серьезной ссорой с супругой Кейт Миддлтон.

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    По словам инсайдеров, герцогиня Кембриджская, увидев ролик с «горячими танцами» супруга, впала в настоящую депрессию, отменила все мероприятия и заперлась у себя дома.

    Кейт не появилась ни на торжественной церемонии в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве, ни встретила Анджелину Джоли, прибывшую в Букингемский дворец с официальным визитом, да и все предстоящие выходы герцогини в свет теперь под большим вопросом.

    Что ждет Уильяма по возвращению домой — большой вопрос. Устроит ли ему сцену ревности Кейт Миддлтон или деликатно промолчит, покажет время, но точно известно, что Елизавета II ужасно разгневана поведением блудного внука. Разочарованы и поклонники королевского семейства: принца Уильяма уже сравнили с отцом принцем Чарльзом, который, будучи женат на принцессе Диане, открыто флиртовал с другими женщинами и изменял ей с нынешней супругой принцессой Камиллой.

    Джерело: graziamagazine.ru

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