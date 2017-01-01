Кейт Миддлтон в шоке от пьяных танцев принца Уильяма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Догадывался ли наследник британского престола, что в его отпуске за ним будут следить папарацци?

Возможно. Но он точно не догадывался, что поездка на горнолыжный курорт обернется настоящим скандалом и серьезной ссорой с супругой Кейт Миддлтон.

По словам инсайдеров, герцогиня Кембриджская, увидев ролик с «горячими танцами» супруга, впала в настоящую депрессию, отменила все мероприятия и заперлась у себя дома.

Кейт не появилась ни на торжественной церемонии в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве, ни встретила Анджелину Джоли, прибывшую в Букингемский дворец с официальным визитом, да и все предстоящие выходы герцогини в свет теперь под большим вопросом.

Что ждет Уильяма по возвращению домой — большой вопрос. Устроит ли ему сцену ревности Кейт Миддлтон или деликатно промолчит, покажет время, но точно известно, что Елизавета II ужасно разгневана поведением блудного внука. Разочарованы и поклонники королевского семейства: принца Уильяма уже сравнили с отцом принцем Чарльзом, который, будучи женат на принцессе Диане, открыто флиртовал с другими женщинами и изменял ей с нынешней супругой принцессой Камиллой.

Джерело: graziamagazine.ru