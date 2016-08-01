Кейт Мосс: Идеальный мужчина не курит, не пьет, никогда не спорит и не существует



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кейт Мосс – небожительница модного олимпа, сделавшая свою карьеру в эпоху супермоделей.

Свой первый миллион она заработала в возрасте 20 лет и по сей день является одной из самых востребованных манекенщиц в мире. Сегодня Мосс исполняется 43 и по такому случаю мы решили вспомнить лучшие высказывания британской модели.

1. «Усталость — грех».

2. «Кельвин был очень умен. Мы сделали фотографии, а из них – рекламу. И это действительно сработало».

3. «Люди думают, что успех зависит только от смазливого личика. Но этот бизнес с легкостью пережует вас и выплюнет. Вы должны взять все в свои руки, чтобы остаться в игре».

4. «Если хочешь остаться независимой, старайся быть непохожей на других».

5. «У Джонни была ужасная привычка открывать дверную дверь ногой, толкая ее изо всей силы. Каждый раз, когда он это делал, я бросалась на пол с криками: «Не стреляй, я безоружна!»

6. «Никто не будет любить Джонни так, как люблю его я».

7. «Я давно поняла: то, что дано тебе природой, и есть самое лучшее для тебя. Это твоя индивидуальность. При желании все недостатки можно превратить в достоинства».

8. «Всё старое нравится мне больше нового и только мужчины – исключение».

9. «Огромное количество ужасных, ложных, гнусных вещей было сказано обо мне. Я же могу сказать лишь одно… Лучшая месть — это успех».

10. «Никогда не жалуйся. Никогда не объясняй».

11. «Наркотики и алкоголь – проблема практически всех фотомоделей. Ты все время должна что-то из себя изображать, не имеешь права даже заболеть. В один прекрасный момент твоя психика ломается – и ты ищешь какой-то способ психологической разгрузки. Когда мозги затуманены, гораздо легче высиживать эти скучные ужины… Но я хочу посоветовать молодым моделям: лучше бросить этот бизнес, чем увлечься наркотиками. Наркотики и алкоголь – это смерть. Я несколько раз чуть не умерла. Знаю, что такое побывать на том свете, и поэтому бросила наркотики. Я сделала свой выбор: хочу жить. Мне жаль только, что алкоголь и наркотики испортили мои отношения с Кельвином Кляйном – модельером, который сделал из меня звезду».

12. «Идеальный мужчина не курит, не пьёт, не играет на скачках, никогда не спорит и не существует».

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