Кейт Уинслет рассказала об издевательствах в школе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На протяжении всей своей карьеры Кейт Уинслет не раз набирала и сбрасывала вес, но не уставала повторять: эти перемены не мешают ей находиться в гармонии со своим телом.

Эта позиция сделала ее так называемым символом борьбы с бодишеймингом. Вчера актриса выступила на фестивале We Day UK и обратилась к поклонникам с эмоциональной речью.

«Надо мной издевались в школе. Мне дали кличку "жир". Я хотела стать актрисой, узнав об этом, одноклассники смеялись и запирали меня в шкафу. Я не сдавалась, верила, что мне повезет. Я была готова играть кого угодно: хоть крокодила, чучело или злую фею. Однажды я даже была танцующей лягушкой», - рассказала Кейт.

Все изменилось в 1996 году, когда Кейт получила первую ключевую роль - Розы в «Титанике» - она же сделала ее знаменитой на весь мир.

«Однажды я получила роль Розы в фильме «Титаник». Да-да, та толстая девчонка Кейт из булочной в Рединге получила главную роль в величайшем из когда-либо созданных фильмов!», - сказала Уинслет.

Подкрепить свою эмоциональную речь Кейт решила «делом и телом». Актриса появилась перед поклонникам в облегающих лосинах и майке, а также с полным отсутствием макияжа на лице.

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Джерело: Hello!