Киану Ривз не против сняться в «Матрице-4»

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Культовый фильм «Матрица» братьев, а ныне уже сестер Вачовски, в 1999 году стал настоящим феноменом, а Киану Ривзу принес мировую славу. Продолжения фильма не были столь успешными, однако это не мешает продюсерам задумываться о четвертой части «Матрицы».

Более того, после сообщения о том, что Киану Ривз не против вновь сыграть Нео, вероятность появления фильма становится выше.

Актер все же пояснил, что у него есть одно условие: в картине должны принять участие сестры Вачовски. Ривз считает, что именно они должны написать сценарий или же снять сам фильм, иначе его участие в «Матрице-4» не представляется возможным, пишет popcornnews.

«Это было бы странно, но почему нет? – говорит актер о возможном продолжении франшизы. – Это люди умирают, а истории и люди в историях – нет». Киану намекнул на открытый финал третьей части «Матрицы», где его герой жертвует собой, однако зрителям все-таки оставляют намек на то, что Нео все-таки может вернуться.