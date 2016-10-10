Ким Кардашьян и Канье Уэст запускают линию детской одежды

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Скандальная парочка пытается пробиться в мир моды.

Канье Уэст уже не сколько сезонов подряд «подрабатывает» модным дизайнером, демонстрируя коллекции своего бренда Yeezy на Неделе моды в Нью-Йорке, а в ближайшем будущем добавит в свое резюме строчку «дизайнер детской одежды». Канье Уэст и Ким Кардашьян собираются запустить полноценную линию модной одежды для детей, и их 3-летняя дочь Норт Уэст уже продемонстрировала пару моделей из коллекции.

Видео с позирующей в обновках Норт Ким Кардашьян опубликовала в своем Snapchat – и, судя по словам реалити-звезды, ее трехлетняя дочь принимала непосредственное участие в разработке коллекции вместе с мамой и папой, подбирая для моделей цвета и ткани.









Джерело: popcornnews