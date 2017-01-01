Ким Кардашьян и Скарлетт Йоханссон возглавили рейтинг самых сексуальных звезд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ким Кардашьян после парижского ограбления в течение нескольких месяцев практически не появлялась на публике, однако ни СМИ, ни поклонники о реалити-звезде, разумеется, не забыли. На днях Ким возглавила новый рейтинг самых сексуальных знаменитостей.

Рейтинг был составлен компанией SleepCupid на основе опроса, в котором приняли участие свыше 6 000 американцев.

Мужчин попросили назвать самых сексуально привлекательных, с их точки зрения, знаменитостей – и Ким, мама двоих детей, уверенно расположилась на первом месте.

«Серебро» рейтинга по результатам опроса взяла звезда киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон, «бронза» досталась еще одной актрисе – Миле Кунис, в ноябре 2016 года во второй раз ставшей мамой.

Полностью топ-7 самых сексуальных звезд выглядит следующим образом:

1 – Ким Кардашьян

2 – Скарлетт Йоханссон

3 – Мила Кунис

4 – Ариана Гранде

5 – Бейонсе

6 – Кейли Куоко

7 – София Вергара