Ким Кардашьян и Скарлетт Йоханссон возглавили рейтинг самых сексуальных звезд
- Сьогодні, 10:54
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Розсилка
Ким Кардашьян после парижского ограбления в течение нескольких месяцев практически не появлялась на публике, однако ни СМИ, ни поклонники о реалити-звезде, разумеется, не забыли. На днях Ким возглавила новый рейтинг самых сексуальных знаменитостей.
Рейтинг был составлен компанией SleepCupid на основе опроса, в котором приняли участие свыше 6 000 американцев.
Мужчин попросили назвать самых сексуально привлекательных, с их точки зрения, знаменитостей – и Ким, мама двоих детей, уверенно расположилась на первом месте.
«Серебро» рейтинга по результатам опроса взяла звезда киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон, «бронза» досталась еще одной актрисе – Миле Кунис, в ноябре 2016 года во второй раз ставшей мамой.
Полностью топ-7 самых сексуальных звезд выглядит следующим образом:
1 – Ким Кардашьян
2 – Скарлетт Йоханссон
3 – Мила Кунис
4 – Ариана Гранде
5 – Бейонсе
6 – Кейли Куоко
7 – София Вергара