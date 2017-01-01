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    Ким Кардашьян ищет суррогатную мать для третьего ребенка

    • Сьогодні, 14:39
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    Совсем недавно Ким Кардашьян заявила, что она готова родить третьего ребенка.

     Несмотря на предостережения врачей, звезда телеэкрана была готова пойти на самые крайние мере лишь бы выносить и родить ребенка. Но, похоже, что Ким все-таки рассматривает вариант с суррогатной матерью.

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    В новой серии реалити-шоу «Семейства Кардашьян» Ким рассказала, что даже несмотря на операцию, ей не удастся самой выносить третьего малыша. Медики заявили, что 36-летняя Ким не сможет вновь стать матерью из-за противопоказаний. Однако Кардашьян не сдается и уже начала поиск суррогатной матери. «Операция и последующие процедуры были болезненными, но это и не самое худшее, -говорит Ким своим родным. – Представьте себе, в каком я была шоке, когда узнала, что больше не смогу выносить ребенка. Мне очень обидно, но такова жизнь». Напомним, что обе беременности дались Ким нелегко, она часто жаловалась на свое физическое состояние и даже заявляла, что больше никогда не хочет рожать. Но ее приоритеты изменились, и теперь Ким и Канье всерьез планируют расширить свою семью.

    Джерело: popcornnews

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