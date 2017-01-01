Ким Кардашьян ищет суррогатную мать среди родственниц

Ким Кардашьян, которая мечтает стать матерью в третий раз, окончательно сдалась диагнозу врачей.

Звезда реалити очень хотела сама выносить ребенка, однако по медицинским показаниям ей это делать запретили, и теперь Ким ищет суррогатную мать среди родственниц, благо семья у Кардашьян большая.

Ким призналась, что в первую очередь обратилась к своим сестрам Кортни и Хлое, чтобы они выносили их с Канье ребенка. Об этом Кардашьян рассказала в эфире шоу Watch What Happens Live, заявив, что ее первоначальный выбор пал на Хлое, однако Кортни и Крис Дженнер, мать Ким, настаивают на том, чтобы это была именно одна из них. Жена Канье Уэста также поделилась подробностями нового сезона «Семейства Кардашьян» – новые выпуски шоу будут посвящены как раз теме материнства Ким, выбору суррогатной матери и ходу беременности.