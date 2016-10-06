Ким Кардашьян опять ограбили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Темная полоса в жизни Ким Кардашьян и ее семьи подошла к концу. Ким вернулась к светской активности и возродила свои аккаунты в социальных сетях. Кроме того, были задержаны 17 человек по делу о парижском ограблении.

Казалось, можно и расслабиться... Однако, как сообщают западные ресурсы, семью постигла новая неудача: 9 января магазин DASH, которым владеет Кардашьян, был ограблен.

«Вызов на кнопку полицейского участка в Мелроуз Плейс поступил в 2.22 ночи. Подозреваемая описывалась как темнокожая женщина около 30 лет с бритой головой. Были украдены товары на сумму 1 600 долларов. Женщина скрылась с места преступления на серебряной Kia, ее встретил темнокожий мужчина», - сообщают источники со ссылкой на данные лос-анджелесской полиции.

«Все произошло очень быстро, грабитель был в магазине прежде и полностью знал, как ему действовать. Преступник просто схватил несколько товаров, у него в руках не было никакого оружия», - сообщают инсайдеры.

Ким Кардашьян и ее семья уже знают об инциденте и находятся в шоке от стечения обстоятельств. Первое, что Ким спросила, услышав об ограблении, не пострадал ли кто-то из сотрудников, сообщают источники.

Джерело: Hello!