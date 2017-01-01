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    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини

    • Сьогодні, 10:22
    • Розсилка

    Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян по словам ее сестры Кортни, имеет «лучше тело всех времен», на днях красавица имела возможность это продемонстрировать папарацци

    Ким была замечена в Мексике во время отпуска с подругами.

    Звезда прогуливалась по берегу океана в ретро бикини марки Christian Dior. Красавица демонстрировала ягодицы и подтянутый пресс. Папарацци успели поделиться фото с таблоидом, что опубликовал фотографии без фотошопа.

    Ранее Ким надевала купальник Escada, Versace, а также винтажное бикини Chanel.

    Пока Ким с подругой гуляла по берегу, ее сестра Кортни развлекалась с другими девушками в волнах.

    Ранее Ким Кардашьян созналась, что лишилась 4 килограмма лишнего веса из-за гриппа.

    «Грипп может быть невероятной диетой. Сбросила 4 килограмма, как раз к Балу Костюмов», - написала Ким Кардашьян в социальной сети Инстаграм.

    Мероприятие запланировано на 1 мая.

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    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини
    Ким Кардашьян похвасталась фигурой в откровенном ретро бикини

    Джерело: Gazeta.ua

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