Ким Кардашьян возглавила рейтинг самых откровенных звезд в Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ким Кардашьян можно по праву назвать королевой социальных сетей, и на днях к ее «послужному списку» добавился очередной титул: 36–летняя реалити-звезда возглавила рейтинг самых «откровенных» звезд в Instagram.

Список из десяти знаменитостей, которые чаще всего публикуют в социальных сетях откровенные фото и видео, был составлен с учетом количества и «качества» всевозможных «голых» фотографий и провокационных видеороликов.

Ким, как известно, на протяжении всего прошлого года (до сентябрьского ограбления в Париже) выкладывала в сеть фотографии эротического содержания и из-за «голых» фото в Instagram неоднократно оказывалась в центре внимания.

На втором месте рейтинга расположилась модель Джиджи Хадид – юная модель любит участвовать в различных откровенных фотосессиях и делится кадрами из них у себя в Instagram. «Бронза» досталась актрисе и модели Каре Делевинь.

В ТОП 10 также вошли модель Хейли Болдуин, младшая сестра Джиджи Хадид - Белла, Эмили Ратажковски, Барбара Палвин, Алессандра Амбросио, Сьюзи Кортес и бывшая возлюбленная Джастина Бибера, модель Сахара Рэй.

Джерело: popcornnews