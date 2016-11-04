  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Ким Кардашьян возглавила рейтинг самых откровенных звезд в Instagram

    • Сьогодні, 16:35
    • Розсилка

    Ким Кардашьян можно по праву назвать королевой социальных сетей, и на днях к ее «послужному списку» добавился очередной титул: 36–летняя реалити-звезда возглавила рейтинг самых «откровенных» звезд в Instagram.

    Список из десяти знаменитостей, которые чаще всего публикуют в социальных сетях откровенные фото и видео, был составлен с учетом количества и «качества» всевозможных «голых» фотографий и провокационных видеороликов.

    Читайте також

    Ким, как известно, на протяжении всего прошлого года (до сентябрьского ограбления в Париже) выкладывала в сеть фотографии эротического содержания и из-за «голых» фото в Instagram неоднократно оказывалась в центре внимания.

    На втором месте рейтинга расположилась модель Джиджи Хадид – юная модель любит участвовать в различных откровенных фотосессиях и делится кадрами из них у себя в Instagram. «Бронза» досталась актрисе и модели Каре Делевинь.

    В ТОП 10 также вошли модель Хейли Болдуин, младшая сестра Джиджи Хадид - Белла, Эмили Ратажковски, Барбара Палвин, Алессандра Амбросио, Сьюзи Кортес и бывшая возлюбленная Джастина Бибера, модель Сахара Рэй.

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ