Ким Кардашьян выложила первое фото в Instagram спустя три месяца после ограбления

«Великая затворница» Ким Кардашьян возвращается – звезда Instagram выложила в сеть первое фото за три месяца.

И это не очередной провокационный портрет (судя по всему, их в жизни звезды и правда стало существенно меньше), а семейное фото с Канье Уэстом, малышом Сейнтом и подросшей Норт.

Теперь остается надеяться, что это только начало большого камбэка Ким.

Напомним, блогер-мультимиллионница устроила себе трехмесячный digital-детокс после дерзкого ограбления прямо в пятизвездочном парижском отеле. Полиция и пресса тогда предположили, что инстаграм Ким значительно облегчил грабителям дело — Ким не стесняясь выкладывала фото всех дорогих подарков мужа и исправно отмечала геолокации всех ресторанов и отелей, где останавливалась. После инцидента Кардашьян пропала не только из соцсетей, но и с голубых экранов — впервые за долгое время были приостановлены съемки шоу Keeping Up with the Kardashians. По слухам, это сильно ударило по карману теледивы и пошатнуло здоровье и без того нервного Канье. Теперь есть все основания надеяться, что жизнь пойдет на лад. Держим кулачки!

Джерело: graziamagazine.ru