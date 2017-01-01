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    Киноакадемия США принесла официальные извинения за путаницу на «Оскаре-2017»

    • Сьогодні, 14:33
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    Ошибка во время вручения самой главной кинонаграды года на «Оскаре-2017» стала одной из самых обсуждаемых тем во всех мировых СМИ.

     Представители американской киноакадемии принесли официальные извинения съемочным группам фильмов «Ла-Ла Лэнд» и «Лунный свет».

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    Они также извинились перед актерами Уорреном Битти и Фей Данауэй, которые объявляли победителей в категории «лучший фильм».

    Виновникам инцидента киноакадемия назвала компанию PWC. Сейчас точные причины сбоя церемонии выясянются. Напомним, что Уоррен Битти получил конверт с надписью «лучшая женская роль – Эмма Стоун, «Ла-Ла Лэнд» и произнес название фильма со сцены, тогда как лучшим фильмом в действительности стал «Лунный свет».

    Эмма Стоун призналась, что карточка с ее именем после вручения «Оскара» находилась у нее в руках и не могла по ошибке попасть в руки к Битти и Данауэй.


    Джерело: popcornnews

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