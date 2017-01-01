Киркоров призвал коллег сфотографироваться в инвалидной коляске в поддержку Самойловой

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Филипп Киркоров решил своеобразно поддержать участницу от РФ на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлию Самойлову, которой вчера СБУ запретила въезд в Украину на три года.

«Я хочу предложить всем своим коллегам по цеху, всем неравнодушным к жестокости и человеческому унижению людям, подписаться под моим обращением ко всем участникам Евровидения, всем тем, кто выйдет на сцену в Киеве, сказать перед выступлением одну очень важную фразу: «Эта песня исполняется в честь Юлии Самойловой, девушки-инвалида, которую здесь боятся», - заявил Киркоров.

Также исполнитель изъявил желание сфотографироваться в инвалидной коляске. По его словам, этим он поддержит Самойлову.

«Я хотел бы начать волну поддержки Юлии и сфотографироваться в инвалидном кресле. Хотел бы, чтобы моему примеру последовали мои дорогие коллеги», - подытожил Киркоров.

Однако в фотоблоге артиста символичный снимок до сих пор не появился.

Напомним, что Самойлова в 2015 году гастролировала в Крыму и ее обвинили в «незаконном пересечении государственной границы Украины в составе организованной группы».

По законам Украины, въезд в аннексированный Крым возможен только через территорию Украины или с согласия украинских властей, в противном случае такой проезд является нарушением государственных границ.

В свою очередь, Юлия Самойлова призналась, что не знала, что нарушает закон Украины, когда ехала в Крым. В одном из интервью она рассказала, что ехала туда порадовать людей и все прошло замечательно.

«Я ехала туда так же, как и в любой другой город. Чисто спеть, порадовать людей, зарядиться новыми эмоциями. Может, однажды мне скажут: «Ой, зачем ты ездила в Пермь, ты такая плохая!» Я не знаю, это как-то все очень странно. Это не укладывается у меня в голове», – сказала Самойлова.

Джерело: Апостроф