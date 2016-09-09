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    Кирстен Данст снялась в рекламе нижнего белья Calvin Klein

    • Сьогодні, 12:25
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    Представляя новую коллекцию нижнего белья весна-лето 2017, модный бренд Calvin Klein привлек к участию в съемках рекламной кампании сразу двух известных актрис – Кирстен Данст и Рашиду Джонс.

    Режиссером новой рекламной компании стала София Коппола, которая уже успела поработать с Кирстен Данст на съемках нескольких фильмов.

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    Идея рекламной кампании вполне соответствует тренду этнического и эстетического разнообразия. В рекламном ролике Calvin Klein стремится показать, что женщина может быть сексуальной в любом возрасте, вне зависимости от ее расовой принадлежности, типа фигуры и любых других факторов.

    Чтобы подчеркнуть эту идею, в съемках рекламной кампании Calvin Klein были задействованы женщины самых разных возрастов, от 18 до 73, национальностей и телосложения.




    Джерело: popcornnews

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