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    Кит Харингтон и Роуз Лесли снова засветились вместе на красной дорожке

    • Сьогодні, 11:30
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    Кит Харингтон и Роуз Лесли
    Кит Харингтон и Роуз Лесли

    Для выхода в свет актриса выбрала алое платье из коллекции Christian Dior

    Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон не частый гость светских мероприятий, а вместе с подругой - актрисой Роуз Лесли - увидеть его на красной дорожке можно еще реже. 9-го апреля пара вместе появилась на театральной церемонии The Olivier Awards 2017 в Альберт-холле.

    Для выхода в свет Роуз Лесли выбрала алое платье из весенне-летней кутюрной коллекции Christian Dior. Распущенные рыжие волосы актрисы сделали образ еще более «огненным», а подчеркнуто строгий костюм ее спутника - напротив, остудил накал страстей.

    Вместе Кит Харингтон и Роуз Лесли около 5 лет. Они познакомились на съемках второго сезона сериала «Игра престолов», которые проходили в Исландии.

    «Эта страна невероятно красива, северное сияние волшебно, и именно там я по-настоящему влюбился. Когда вам кто-то нравится, а затем вам нужно сыграть любовь с этим человеком в рамках шоу, крепко влюбиться очень просто», - рассказывал актер.

    Пара начала встречаться в 2012 году, но спустя 2 года объявила о своем расставании. В начале 2016 года стало известно, что они вновь вместе.

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