Кит Харингтон из «Игры Престолов» стал лицом Dolce & Gabbana

Съемки в «Игре престолов» обеспечили Киту Харингтону не только многомиллионные гонорары, но и практически мировую известность – и потому не удивительно, что именно британского актера известнейший модный бренд Dolce & Gabbana выбрал «лицом» своего нового аромата.

В ближайшем будущем Кит Харингтон присоединится к длинному списку знаменитостей, сотрудничающих с Dolce & Gabbana, и снимется в рекламной кампании аромата The One for Men – правда, рекламные кадры итальянский модный дом планирует представить только осенью 2017 года.

«Кит Харингтон является идеальным воплощением мужчины Dolce&Gabbana: молодой, естественный, обаятельный, харизматичный и ни на кого не похожий. Нельзя придумать лучшее лицо для духов The One for Men. Мы рады приветствовать его в дружной семье Dolce&Gabbana!» — говорится в официальном заявлении бренда.

Ранее в рекламных кампаниях Dolce & Gabbana снимались такие известные актеры, как Скарлетт Йоханссон, Мэттью Макконахи, Ченнинг Татум.

Джерело: popcornnews