Кит Харингтон рассказал, что ожидает Джона Сноу в новом сезоне «Игры престолов»

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Актер, который исполняет роль короля Севера, чувствует некую связь со своим персонажем

Кит Харингтон намекнул, что ожидает его персонажа в седьмом сезоне популярного сериала «Игра престолов», который выйдет 16 июля 2017 года и будет состоять из семи эпизодов. Исполнитель роли Джона Сноу отметил, что персонажа ждут «большие перемены», сообщает Express.

«Я-то знаю, где он сейчас. Следующий сезон будет в следующем сезоне, с ним (с Джоном Сноу – ред.) могут произойти большие изменения, я не знаю», - сказал Харингтон.

По словам британского актера, он чувствует связь со своим экранным героем Джоном Сноу и пытается проживать его жизнь. Кстати, стало известно, кто умрет в новом сезоне «Игры престолов». Одна из актрис проговорилась о предстоящем сюжетном повороте. Артистка отвечала на вопрос о том, почему сменила цвет волос, и сказала, что причина в том, что ее героиня умерла.