Китаянки просят сделать пластических хирургов лицо как у Иванки Трамп

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В Китае новый бум в области пластической хирургии.

Жительницы страны в погоне за желанием стать красивее и привлекательнее обращаются в местные эстетические центры с просьбой сделать их похожими на дочь президента США Иванку Трамп.

По словам одного из врачей клиники Foshan Yiwanka Medical Management, в название которой специально включено имя наследницы Дональда Трампа, модницы Китая хотят сделать себе нос, губы, подбородок и большие глаза, как у Иванки. Кроме того, предметом вожделений местных дам стала фигура дочери президента США. Многие ложатся под нож, чтобы заполучить идеальные изгибы и стать похожей на Иванку. О любви китаянок к копированию внешности голливудских звезд уже давно известно. Но тот факт, что объектом их подражания стала не актриса или певица, а молодой политик, удивил общественность.

Стоит отметить, что популярность дочери Трампа на родине не сравнится с тем вниманием, которое ей оказывают в Поднебесной. Американцы негативно относятся к наследнице президента и часто упрекают ее в несерьезности и легкомысленном подходе к своей работе. Ведь Иванка является главным помощником отца в Белом доме. Кроме того, предметом критики и сарказма жителей США становятся и наряды девушки. По мнению граждан страны, дочь Дональда носит слишком роскошные и дорогие вещи.

Джерело: graziamagazine.ru