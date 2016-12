Клип Джастина Бибера стал самым популярным рождественским видео на YouTube

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Накануне праздников YouTube подвел итоги, составив список 10 самых популярных рождественских видео.

Возглавил список клип Джастина Бибера на песню Mistletoe, заработавший свыше 260 миллионов просмотров.

Удивительно, но клип Бибера сумел обогнать даже традиционный рождественский хит Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You, у которого на YouTube около 250 миллионов просмотров.

В десятке самых популярных рождественских видео YouTube лидируют различные версии All I Want for Christmas Is You и клипы Pentatonix, а Джастин Бибер представлен дважды – помимо клипа на Mistletoe, в рейтинг попал и совместный клип Бибера с Мэрайей Кэри.

Полностью десятка самых популярных видео выглядит следующим образом:

1. Джастин Бибер - Mistletoe 2. Мэрайя Кэри - All I Want for Christmas Is You 3. Last Christmas, группа Wham! 4. All I Want for Christmas Is You – дуэт Джастина Бибера и Мэрайи Кэри 5. Little Drummer Boy, Pentatonix 6. Santa Tell Me, Ариана Гранде 7. Carol of the Bells, Pentatonix 8. Merry Christmas Everyone, Shakin' Stevens 9. All I Want for Christmas Is You – версия из «автомобильного караоке» Джеймса Кордена 10. God Rest Ye Merry Gentlemen, Pentatonix





Джерело: popcornnews