Книга с картинами Джорджа Буша — младшего стала бестселлером

Книга-альбом Portraits of Courage с картинами бывшего президента США Джорджа Буша — младшего стала бестселлером в списке Publishers Weekly.

Книга «Портреты мужества: Дань главнокомандующего воинам Америки» (Portraits of Courage: A Commander in Chief’s Tribute to America’s Warriors ) включает 66 портретов по фотографиям бывших военнослужащих в Афганистане и Ираке, которые вернулись к гражданской жизни через программу Института Джорджа Буша — младшего. Бывший президент лично знает каждого человека на портретах, поэтому картины сопровождаются его комментариями о людях, их службе, ранениях и лечении. После теракта 11 сентября 2001 года Буш-младший начал вторжение в Афганистан, в 2003 году — масштабную наземную операцию в Ираке.

Альбом появился в магазинах 27 февраля. В отчете Publishers Weekly от 9 марта он занимает первое место в категории «Документальная литература в твердой обложке» и второе место в общем списке. Прибыль от продажи книги предназначается для программы по адаптации бывших военнослужащих, пишет Artnet.

Буш-младший не афишировал свое увлечение живописью. В 2013 году хакер Guccifer взломал аккаунт на AOL сестры Буша-младшего Дороти и слил в интернет картины бывшего президента. Несмотря на критику художественной части (экс-президент использовал фотографии из «Википедии» в качестве основы для портретов), журналисты хорошо приняли его творчество.

Буш-младший несколько раз показывал картины на выставках. Последнюю, которая приурочена к выходу книги, издание The New Yorker назвало «живописным искуплением». Издание The Guardian заявило, что у Буша-младшего есть талант.

Джерело: Bird In Flight