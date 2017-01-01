Книжная полка: Что читает лидер группы O.Torvald



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Несмотря на подготовку к международному песенному конкурсу «Евровидение -2017», постоянные репетиции, интервью и плотный гастрольный график, лидер группы O.Torvald Женя Галич находит время для чтения. Какие книги предпочитает и с каким героем себя ассоциирует читайте прямо сейчас.

Какую последнюю книгу вы прочитали и что впечатлило?

«Другой rock-and- roll» Дмитрия Скирюка. Эта книга о становлении ленинградского рок-клуба и русского рока в целом. Она автобиографическая, автор пишет о тусовках, в которых он принимал участие. Мне вообще нравится читать о музыке. Одна из любимейших книг: «Я был драгдилером Rolling Stones» Санчеса Тони. Она рассказывает о музыкальной тусовке 60-х годов, временах Rolling Stones и The Beatles.

Какая книга повлияла на вашу жизнь или изменила ее?

Мне кажется, что книги, прочитанные в детстве, впоследствии сильнее всего повлияли на мою жизнь. Очень нравилась повесть «Белый Бим Черное ухо». Мне было лет десять тогда. Я прятался на балконе дома в Белой Церкви, открывал книгу и читал. Меня впечатлила преданность собаки человеку и человека собаке. А если говорить о более позднем периоде, то могу назвать роман «Три товарища» Эриха Марии Ремарка и повесть «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя.

Назовите литературного героя, с которым себя ассоциируете.

Наверное, с Трубадуром, хотя в оригинальной версии «Бременских музыкантов» такого персонажа нет. Из существующих в сказке героев могу себя сравнить с Ослом, который всегда всех собирал и делал все возможное, чтобы никому не нужные музыканты-животные сплотились в один коллектив.

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