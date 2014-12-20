Кобзон о «Евровидении»: Это коммерческо-политический конкурс созданный американцами
- Сьогодні, 20:04
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Розсилка
Российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, который является персоной нон грата в Украине, прокомментировал предложение Виталия Милонова бойкотировать «Евровидение»
Иосиф Кобзон считает, что «Евровидение» уже давно не является творческим конкурсом.
«Это созданный американцами и Евросоюзом коммерческо-политический конкурс. И давать повод националистам-бандеровцам заниматься русофобией и ерничать по поводу нашей страны я бы не стал. Плевать на них 300 раз!!» - заявил в интервью «КП» скандальный певец.
Так же от российского певца досталось и украинской певице Насте Приходько.
«Думаю, если пресловутое Евровидение, в котором принимают участие исполнители типа Насти Приходько, проведут в Киеве без нас, и мы не дадим им возможность поиздеваться над Россией, это будет правильно»,- сказал Кобзон.