Кобзон загремел в больницу: артиста срочно прооперировали

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Иосиф Кобзон

Певец попал в больницу из-за осложнения тяжелого заболевания

Народный артист СССР Иосиф Кобзон, которому запрещен въезд на территорию Украины, был прооперирован в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Лайф.ру».

Артист и депутат Госдумы РФ, который поддержал вторжение российских войск на восток Украины и террористов «ДНР», попал в госпиталь из-за осложнения тяжелого заболевания. После обследования врачи приняли решение провести операцию.

«Все мы люди смертные, все болеем. Все замечательно — лучше, чем хотелось бы», — прокомментировал Кобзон.

В данный момент артист находится в палате под круглосуточным присмотром врачей.

Напомним, ранее Иосиф Кобзон назвал Украину «русофобской страной».