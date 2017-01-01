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    Кобзон загремел в больницу: артиста срочно прооперировали

    • Сьогодні, 12:33
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    Иосиф Кобзон
    Иосиф Кобзон

    Певец попал в больницу из-за осложнения тяжелого заболевания

    Народный артист СССР Иосиф Кобзон, которому запрещен въезд на территорию Украины, был прооперирован в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Лайф.ру».

    Артист и депутат Госдумы РФ, который поддержал вторжение российских войск на восток Украины и террористов «ДНР», попал в госпиталь из-за осложнения тяжелого заболевания. После обследования врачи приняли решение провести операцию.

    «Все мы люди смертные, все болеем. Все замечательно — лучше, чем хотелось бы», — прокомментировал Кобзон.

    В данный момент артист находится в палате под круглосуточным присмотром врачей.

    Напомним, ранее Иосиф Кобзон назвал Украину «русофобской страной».

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