«Колбаса»-Рианна и Кэти Перри в красном: как прошел ежегодный бал «Met Gala»

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Звезды решили оторваться и выбрали самые неожиданные наряды для праздника

Традиционно в первый понедельник мая в нью-йоркском Метрополитен-музее состоялся бал Института костюмов «Met Gala».

В этом году вечеринка была посвящена творчеству японского дизайнера Рей Кавакубо. Однако надеть платье от ее бренда «Comme des Garçons» решились далеко не все. Одной из таких смелых модниц оказалась певица Рианна, наряд которой уже стал мемом в сети. В частности ноги Рианны, на которой смелый наряд от «Comme des Garçons», сравнили с колбасой.

Также большое внимание пользователей привлекла своим нарядом певица Кэти Перри. В певице увидели идеальную невесту для Битлджуса из одноименного фильма Тима Бертона.

Достаточно скромно выглядела Ким Кардашьян в простом белом платье. Особенно, рядом со своими младшими сестрами - Кендалл и Кайли Дженнер.

Певица Дженнифер Лопес на Бал костюмов пришла в голубой закрытом платье с длинным шлейфом и в сопровождении своего бойфренда Алекса Родригеса.

Модель Белла Хадид отличалась на общем фоне откровенным прозрачным комбинезоном с открытой спиной.

В черных платьях этом году на «Met Gala» были Дакота Джонсон, Моник Белуччи, Холли Берри, Эми Шумер.

Поп-дива Мадонна в этом году выбрала милитари-стайл.