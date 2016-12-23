Команда Лободы опять вляпалась в скандал: охранников певицы обвинили в нападении и грабеже

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Журналисты телеканала «1+1» обвинили охранников певицы в нападении и грабеже.

В воскресенье, 5 марта, во время съемок дома Светланы Лободы, на съемочную группу телеканала с оружием напали охранники певицы.

Журналисты готовили материал для программы «Украинские сенсации».

Автомобиль съемочной группы «Украинских сенсаций» был заблокирован двумя машинами охраны певицы, в одной из которых был человек с оружием. Демонстрируя пистолет и молоток, трое охранников угрожали прострелить колено водителю автомобиля, после чего насильно отобрали все записывающие видеоприборы, а именно видеокамеру и машинный видеорегистратор.

«У меня складывается впечатление, что от статуса своей звездности некоторые личности просто потеряли почву под ногами. Воспринимая себя звездами и богами в одном лице, считают, что могут делать все что угодно и оставаться безнаказанными», − комментирует Александр Дубинский, продюсер департамента журналистских расследований 1+1 медиа.

В свою очередь, команда Лободы опубликовала на официальной странице певицы следующее заявление:

«Полная чушь и ложь от первого до последнего слова. В частном доме Светланы Лободы, кроме матери и шестилетней дочери, которая была очень напугана произошедшим, был только помощник певицы, который сделал замечание группе людей, которые позже назвались журналистами, которая пыталась проникнуть на территорию дома. Он сразу же вызвал полицию и после прибытия патруля дал показания»

В пресс-службе артистки так же добавили, что никакого влияния, кроме устных замечаний помощника Лободы, на съемочную группу не было.

«Действия охранников певицы подпадают под ст. 171 Уголовного Кодекса Украины о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, ведь наша съемочная группа занималась подготовкой материалов собственного расследования, то есть непосредственно выполняла свои профессиональные обязанности, во время которых имела право осуществлять письменные, аудио - и видеозаписи с применением необходимых технических средств», − отмечает Татьяна Смирнова, директор по юридическим вопросам 1+1 медиа.

Джерело: ТСН