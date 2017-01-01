Комедия «Инфоголик» собрала более 5 млн гривен в украинском прокате

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В украинском прокате «Инфоголик» будет идти до 5 апреля

Фильм «Инфоголик», премьера которого в кинотеатрах состоялась 2 марта, за четыре недели собрал 5 млн гривен. Со старта фильм стал одним из лидеров первого уикенда и продержался три недели в ТОП-10 отечественного проката. Фильм посмотрело 70 тыс. зрителей.

«Инфоголик» для нас - пробный шар. Мы хотели пройти и уже почти прошли всю длинную цепочку производства прокатного фильма - от идеи и до, собственно, проката. Впереди еще VOD-релиз фильма, который состоится в апреле, а также телепремьера - осенью этого года (телеправа уже проданы нами, сейчас идет согласование договора). Мы продолжаем работать с материалом, делаем международные версии и будем пробовать завладеть зарубежными рынками»,- говорит продюсер фильма и директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

В украинском прокате «Инфоголик» будет идти до 5 апреля.

Напомним, что режиссерами фильма стали Валентин Шпаков и Владислав Климчук, а специальной звездой - Павел Зибров. В центре сюжета «Инфоголика» - жизнь успешного инвест-менеджера Максима (играет Евгений Янович), который не представляет своей жизни без информации. Он постоянно «залипает» в гаджетах и мониторит новости. Это помогает парню в карьере, но совершенно отвлекает от реальности. Макс не замечает ничего вокруг - даже того, что его жена Маша (Елена Борозенец) беременна. Но вдруг для главного героя все переворачивается с ног на голову - все новости, которые он читает, начинают сбываться в его собственной жизни. И это вредит всем вокруг - достается даже лучшему другу Макса Сене (Олег Маслюк).