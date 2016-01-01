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    Шоу-біз

    Компания Sony Music Entertainment сообщила о смерти Бритни Спирс

    • Вчора, 06:21
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    Но поклонники могут не переживать. Эта новость оказалась шуткой.

    Сеть всколыхнула весть из блога второй по величине звукозаписывающей компании Sony Music Entertainment о якобы смертельной аварии с участием Бритни Спирс.

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    «Бритни Спирс умерла в результате несчастного случая», - говорилось в Твиттере лейбла, пишет The Independent.

    Кроме того, такое известие появилось также на странице популярного певца Боба Дилана.

    Представитель Бритни Спирс подтвердил журналу, что певица жива и с ней все в порядке. Sony Music Global отметила в блоге, что страница была взломана и подверглась хакерской атаке, вероятно, группы OurMine.

    Именно они были причастны к взлому страницы основателя Facebook Марка Цукерберга.



    Джерело: ТСН

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