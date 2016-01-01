Компания Sony Music Entertainment сообщила о смерти Бритни Спирс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Но поклонники могут не переживать. Эта новость оказалась шуткой.

Сеть всколыхнула весть из блога второй по величине звукозаписывающей компании Sony Music Entertainment о якобы смертельной аварии с участием Бритни Спирс.

«Бритни Спирс умерла в результате несчастного случая», - говорилось в Твиттере лейбла, пишет The Independent.

Кроме того, такое известие появилось также на странице популярного певца Боба Дилана.

Представитель Бритни Спирс подтвердил журналу, что певица жива и с ней все в порядке. Sony Music Global отметила в блоге, что страница была взломана и подверглась хакерской атаке, вероятно, группы OurMine.

Именно они были причастны к взлому страницы основателя Facebook Марка Цукерберга.







Джерело: ТСН