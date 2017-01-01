Концерт O.Torvald в честь победы в Нацотборе «Евровидения» в Киеве собрал тысячи фанатов

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Поклонники рок-группы приехали на концерт из разных городов Украины

Вчера, 26 марта, группа O.Torvald выступила с бесплатным концертом в Киеве на Площади знаний КПИ. На мероприятие пришли тысячи фанатов не только из Киева, но и других городов Украины. Некоторые специально приехали, чтобы послушать любимую группу накануне ее выступления на международном конкурсе.

«Помните, мы обещали бесплатный концерт? Наконец 26-го марта все наши люди из всех городов страны соберутся на Площади знаний КПИ и отпразднуют победу O.Torvald», -писали ребята из группы в соцсети.

Несмотря на плохую погоду, площадь знаний КПИ была заполнена поклонниками группы.

«Знаете… вы сделали меня счастливым. Самым счастливым. Нас сделали. Спасибо всем, кто был. Спасибо всем, кто помогал. Спасибо всем нашим людям. За два дня мы сделали невероятное», - отметил лидер группы Женя Галич.

Напомним, рок-группа O.Torvald выиграла национальный отбор на Евровидение и теперь представит нашу страну на международном конкурсе, который пройдет в Киеве в мае.