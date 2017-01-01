Концертный тур Джастина Бибера Purpose заработал 200 млн долларов

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Несмотря на то и дело вспыхивающие скандалы, Джастин Бибер по-прежнему пользуется популярностью – и об этом свидетельствуют не только преследующие певца фанаты, но и доходы его гастрольного тура Purpose, который уже заработал 200 миллионов долларов.

В мировой гастрольный тур Джастин отправился больше года назад – Purpose стартовал 9 марта 2016 года, после чего в декабре Бибер ушел на перерыв, а в феврале 2017 вновь поехал по городам мира с гастролями. В общей сложности 122 концерта в рамках тура продали свыше 2,2 миллионов билетов и заработали 200 миллионов долларов (только за 10 концертов в 2017 году Бибер получил 40 миллионов). Разумеется, далеко не все эти деньги достанутся самому Джастину, однако жаловаться молодому певцу все-таки не на что – на январь 2017 года его личное состояние оценивалось в 225 миллионов долларов.

Джерело: popcornnews