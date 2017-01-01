Концертов в Украине не будет: Лариса Долина попала в черный список
- Сьогодні, 16:49
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Популярной певице, которая выросла и училась в Одессе въезд о Украину запрещен
Одесситке Ларисе Долиной, которая росла на улице Новосельского, 41 и училась в 122-й школе на Старопортофранковской, запрещен въезд в Украину.
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Об этом сообщает пресс–служба «Миротворца».
Лариса Долина попала в «черный» список «Миротворца» за незаконное пересечение украинской границы при посещении Крыма.
Напомним, что Долина не первая певица, которой запрещен въезд на территорию Украины.
В черном списке оказались Лолита, Валерия, Наташа Королева и другие популярные артисты.