Концертов в Украине не будет: Лариса Долина попала в черный список

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Популярной певице, которая выросла и училась в Одессе въезд о Украину запрещен

Одесситке Ларисе Долиной, которая росла на улице Новосельского, 41 и училась в 122-й школе на Старопортофранковской, запрещен въезд в Украину.

Об этом сообщает пресс–служба «Миротворца».

Лариса Долина попала в «черный» список «Миротворца» за незаконное пересечение украинской границы при посещении Крыма.

Напомним, что Долина не первая певица, которой запрещен въезд на территорию Украины.

В черном списке оказались Лолита, Валерия, Наташа Королева и другие популярные артисты.



