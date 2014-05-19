Кончите Вурст надоело быть женщиной
- Сьогодні, 06:32
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Розсилка
Победитель песенного конкурса «Евровидение-2014» австриец Том Нойвирт, более известный как бородатая женщина Кончита Вурст, сделал сенсационное заявление.
В недавнем интервью немецкому изданию Die Welt он признался, что его тяготит сценический образ, придуманный им в 2011 году, и его естественная мужская сущность рвется наружу.
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Теперь, по словам артиста, он намерен попрощаться с Кончитой Вурст и стать внешне мужчиной. Однако от своих сексуальных предпочтений отказываться Том не собирается.