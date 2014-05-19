Кончите Вурст надоело быть женщиной

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Победитель песенного конкурса «Евровидение-2014» австриец Том Нойвирт, более известный как бородатая женщина Кончита Вурст, сделал сенсационное заявление.

В недавнем интервью немецкому изданию Die Welt он признался, что его тяготит сценический образ, придуманный им в 2011 году, и его естественная мужская сущность рвется наружу.

Теперь, по словам артиста, он намерен попрощаться с Кончитой Вурст и стать внешне мужчиной. Однако от своих сексуальных предпочтений отказываться Том не собирается.

Том Нойвирт с другом





Победитель «Евровидения-2014» рассказал, что в образе бородатой женщины он чувствует себя бесполым существом, что разрушительно влияет на его личностные качества. Кроме того, он сообщил, что никогда не хотел быть дамой и всегда органично воспринимал свое мужское тело, данное ему природой. Поклонники знаменитости недоумевают, что могло послужить причиной таких перемен. Однако многие склонны верить словам Тома. Но нашлись и те, кто предположил, что на подобный шаг Нойвирт решился из-за отсутствия интереса к образу Кончиты, которая, по мнению общественности, уже изжила себя.