Конкурсантка из Грузии прокомментировала отказ России от участия в «Евровидении-2017»

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Представительница Грузии Тамара Гачечиладзе прокомментировала журналистам свое отношении к отсутствию российских конкурсантов на «Евровидении» в этом году

Журналисты узнали у грузинки Тамары Гачечиладзе о том, как она относится к запрету участия Грузии в «Евровидении-2009». Конкурсантка ответила, что не понимает причины отказа в выступлении группе «Стефане и 3G», ведь их песня «We don’t wanna put in» была веселой и про любовь, а не про российского президента, как решили тогда в Москве.

Про ситуацию с участницей РФ Юлией Самойловой, которой в этом году запретили въезд на территорию Украины, Тамара Гачечиладзе добавила: «Такие правила Украины. Пусть Россия отдохнет один год, а Самойлова сможет поехать в следующем году», - сообщает пресс-служба «Евровидения» в Украине.