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    Конкурсантка из Грузии прокомментировала отказ России от участия в «Евровидении-2017»

    • Сьогодні, 19:01
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    Представительница Грузии Тамара Гачечиладзе прокомментировала журналистам свое отношении к отсутствию российских конкурсантов на «Евровидении» в этом году

    Журналисты узнали у грузинки Тамары Гачечиладзе о том, как она относится к запрету участия Грузии в «Евровидении-2009». Конкурсантка ответила, что не понимает причины отказа в выступлении группе «Стефане и 3G», ведь их песня «We dont wanna put in» была веселой и про любовь, а не про российского президента, как решили тогда в Москве.

    Про ситуацию с участницей РФ Юлией Самойловой, которой в этом году запретили въезд на территорию Украины, Тамара Гачечиладзе добавила: «Такие правила Украины. Пусть Россия отдохнет один год, а Самойлова сможет поехать в следующем году», - сообщает пресс-служба «Евровидения» в Украине.

    Напомним, что Юлия Самойлова, которой запрещен въезд в Украину по причине её незаконных выступлений на оккупированной территории Крыма, собралась  с выступлением в Севастополь.
    Севастополь Юлия Самойлова
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