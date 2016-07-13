Константин Меладзе о младшей дочке: Пропихивать ее в шоу-бизнес я не буду

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Продюсер и композитор Константин Меладзе рассказал о своих детях.

Известный композитор Константин Меладзе после развода с женой Яной Меладзе редко комментирует свою личную жизнь, но в эфире программы «Утро с Украиной» он рассказал о том, какие сейчас у него отношения с бывшей семьей.

Продюсер признался, что он часто видится с двумя дочками – Алисой, Лией и сыном Валерием и активно участвует в их воспитании. По словам Константина, младшая дочь Лия в свои 13 лет уже определилась, чем бы хотела заниматься в будущем.

«Лие очень нравится хореография и музыка. Если это ее увлечение творчеством перерастет в будущем в профессию, то я, конечно, поддержу ее решение и буду помогать. Но не протекцией, а советами. «Пропихивать» ее в шоу-бизнес я не буду. Это не мой метод. Она должна сама добиться успеха», — говорит Меладзе.

Продюсер рассказал, что дети от первого брака хорошо ладят с дочками его супруги Веры Брежневой, и они часто проводят время все вместе. Меладзе отметил, что он не балует детей. Поэтому они никогда не просят покупать им дорогие подарки.

«Даже когда я интересуюсь, что бы они хотели получить в подарок, они отвечают: «Нам ничего не нужно. У нас все есть». Но я обращаю внимание, на что они поглядывают в магазинах, и потом сам покупаю им желанные подарки», — рассказал Константин Меладзе.